"Судебные акты вступили в законную силу", — сообщила в четверг Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

В сообщении отмечается, что "нарушения, с которыми были приняты генпланы, повлекли незаконную и хаотичную застройку объектами рекреации, освоение защитных лесов".

Отмечается также, что в настоящее время на базе природоохранной прокуратуры созданы рабочие группы с участием органов власти, местного населения, экологов, которые разрабатывают новые генпланы Листвянки и Хужира.

"Согласование генеральных планов с Минприроды России и внесение сведений о них в ЕГРН позволит ввести в законное правовое поле рекреационную деятельность населения, снять социальную напряженность и осуществлять строительство объектов жизнеобеспечения", — сказано в пресс-релизе.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому ее называют "Ворота Байкала".

Поселок Хужир — административный центр самого крупного и единственного обитаемого байкальского острова Ольхон. В Хужире постоянно проживает порядка 1,2 тыс. человек, летом же население увеличивается в 10 и более раз за счет туристов.