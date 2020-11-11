"Документ должен быть представлен в оригинале на испанском или английском языке в бумажном или электронном виде", — говорится в заявлении министерства.

"Любой пассажир, у которого подозревается наличие COVID-19 после температурного, визуального контроля и проверки документов, должен будет пройти диагностический тест в аэропорту по прибытии в Испанию", — пояснили в министерстве.

Въезжающим будет необходимо по прибытии заполнить специальную форму, в которой будет указано, получили ли они отрицательный результат теста на коронавирус. Должностным лицам будет разрешено запросить подтверждение результатов анализа.

В министерстве отметили, что "турагенты, туристические операторы, а также авиа-, морские или транспортные компании обязуются проинформировать пассажиров о том, что перед поездкой необходимо иметь отрицательный результат теста ПЦР".

Решение о списке стран, попадающих в зону риска, принято на основании директив Европейского союза. Так, страна ЕС относится к "зеленой зоне", если число случаев заражения на 100 тыс. человек за две предыдущие недели меньше 25. "Оранжевыми" стали страны, где за 14 суток зафиксировано не более 50 новых случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения. В этой зоне пять стран — Италия, Кипр, Эстония, Литва и Латвия. В "красной зоне" находятся регионы, где за две недели зафиксировано более 50 новых случаев коронавируса на 100 тыс. человек.

Оценка стран, не входящих в альянс, будет производиться исходя из количества случаев на 100 тыс. человек в течение последних 14 дней. Для россиян въезд на территорию Испании, как в другие государства-члены ЕС, пока невозможен.

В Испании с начала пандемии зафиксировано более 1,44 млн заражений коронавирусом. Более 40 тыс. пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.