"Приказом по ПАО "Аэрофлот" от 9 ноября временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора, — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, прежний гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев назначен министром транспорта РФ вместо Евгения Дитриха.

Источники "Интерфакса", Forbes, РБК называли основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова. В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ). Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.