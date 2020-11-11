Полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам.

"Несмотря на то, что билеты на данные рейсы поступили в свободную продажу, регулярное авиасообщение между Россией и Арменией не осуществляется из-за пандемии коронавирусной инфекции с марта 2020 года, а потому воспользоваться прямым перелетом из "Платова" в Ереван могут только пассажиры определенных категорий: граждане Армении, лица с двойным гражданством, лица, имеющие вид на жительство в Армении, а также еще ряд категорий, более подробно с перечнем которых можно ознакомиться на сайте правительства Армении или консульств", — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что пассажиры самостоятельно несут ответственность при принятии решения о покупке билетов и обязаны получить всю необходимую информацию.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Платов", вывозные рейсы из Еревана также осуществляет авиакомпания "Армения". "Данные рейсы не носят регулярный характер, поэтому их нет в расписании аэропорта", — отметил представитель пресс-службы.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В прошлом году авиакомпания перевезла 1,25 млн человек, став 18-й в статистике российских авиакомпаний.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек, что на 36,6% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является АК "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.