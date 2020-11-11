"ОАЭ давно стремятся заявить о себе как о привлекательном направлении для западных туристов и бизнесменов. Раньше из-за исламского правового кодекса иностранцы сталкивались с проблемами и даже тюремными сроками. В субботу власти приняли историческое решение по расширению личных свобод", — пишут СМИ.

Среди поправок, которые уже начали действовать, — снятие запрета на сожительство вне брака, а также криминализация "наказания за бесчестие" – когда родственник-мужчина нападал на женщину, которая "опозорила" семью. Отныне это будет считаться уголовным преступлением.

Изменения также включают отмену штрафов за употребление алкоголя, его продажу и хранение для лиц старше 21 года. Несмотря на то, что алкогольные напитки в целом широко доступны в барах и ресторанах на курортах ОАЭ, в магазинах их купить было проблематично.

Кроме того были декриминализированы попытки самоубийства.

"Реформы в стране, где количество местных жителей и иностранцев составляет 1 к 9, были давно необходимы, они вряд ли встретят народное сопротивление. Это стало последовательным шагом после нормализации отношений между ОАЭ и Израилем, которое, как ожидается, приведет к росту потока израильских туристов и инвестиций. Кроме того, в 2021 году Дубай готовится принять Всемирную выставку, которую могут посетить около 25 млн гостей", — отмечают СМИ.