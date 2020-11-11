"Развитие территории вокруг Дома Советов, который будет серьезно реконструирован, требует сохранения и налаживания транспортных связей. Тут появится пешеходный мост, который свяжет улицу Шевченко и Московский проспект. Мы хотели бы здесь создать такой транспортный хаб, который бы эти потоки на себя принимал и дальше люди вело-пешеходными маршрутами двигались в рамках музейного квартала", — сказал Алиханов.

Он отметил, что речь идет о создании крупной перехватывающей парковки на Московском проспекте напротив острова Канта. В первую очередь она бы предназначалась для туристических автобусов, которые прибывают в центр Калининграда, где уже действуют основные музеи.

Необходимость этого хаба обусловлена и тем обстоятельством, что остров Канта, который уже является одним из самых знаковых мест притяжения туристов, в самом ближайшем будущем станет еще и фактическим центром музейного квартала.

"Такая парковка смогла бы разгрузить территорию возле острова Канта, когда в часы пик, в пиковый сезон июля-августа, там просто невозможно даже пройти", — отметил глава региона.