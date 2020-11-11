"Федерация промышленности Таиланда (FTI) планирует поддержать предложение о сокращении обязательного периода карантина для иностранных туристов, прибывающих по специальной туристической визе (STV), с 14 до 10 дней. В FTI считают, что мир будет бороться с пандемией еще многие годы, поэтому для поддержки экономики нужны новые шаги", — пишет издание.

В частности, сокращение срока карантина положительно скажется на деловых поездках – сейчас бизнесмены недовольны необходимостью проходить длительную изоляцию.

"Тестирование на коронавирус проводится в первый, второй, третий, седьмой, восьмой, девятый и 11-й дни после прибытия. Инфекция обычно выявляется в течение первых 10 дней. То есть правительство по-прежнему сможет контролировать ситуацию", — отмечает газета.

Как пишет издание, предложение по сокращению срока карантина должен поддержать Центр управления экономической ситуацией (CESA), заседание которого пройдет на неделе. Но даже в случае его одобрения послабление по карантину не коснется туристов из стран с высоким уровнем заражения.

В сентябре правительство Таиланда утвердило введение специальной туристической визы для иностранных путешественников, которые намерены оставаться в королевстве от 90 дней и более. По прибытии туристы должны пройти 14-дневный карантин. Желающие остаться в Таиланде на длительный срок, должны предъявить доказательства оплаты за отели или кондоминиумы, в которых они будут останавливаться после карантина.

По состоянию на 11 ноября в Таиланде зарегистрировано 3,8 тыс. случаев COVID-19 и 60 летальных исходов.