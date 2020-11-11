Больше всего отдыхающих на термальных курортах в этом году было в июле.
"В сравнении с июньскими данными турпоток вырос в восемь раз, в августе — еще в два раза. В сентябре посещаемость термальных источников сравнялась с 2019 годом", — отмечается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу в Тюмени состоялась торжественная церемония открытия термального сезона.
Тюменские термальные источники имеют не горное или вулканическое происхождение, они возникли из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад.