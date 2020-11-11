По его словам, нынешний период пандемии отличается от весеннего. "Не количеством заболевших, а готовностью к пандемии. За это время мы развернули порядка 8 тыс. дополнительных госпитальных коек, научились четко и технологически выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения", — отметил он. "Объем пандемии весной был критическим для города, и приходилось вводить серьезные ограничения", — сказал мэр.
Он отметил, что падение экономики, убытки для населения не менее критичны, чем проблемы системы здравоохранения, в связи с чем всегда необходимо находить баланс.
"Объём заболевания имеем на уровне весеннего периода, а система здравоохранения с ним более-менее спокойно справляется. Если мы сегодня и вводим ограничения, то мы вводим наперёд — мы прогнозируем, а что будет через неделю, через две, через три", — добавил Собянин.