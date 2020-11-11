"Исходя из той ситуации, которую мы получим через две-три недели, дальше будем принимать какие-то решения. Но эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса насколько это возможно, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечивать медицинскую помощь населению", — сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени" в среду.

По его словам, нынешний период пандемии отличается от весеннего. "Не количеством заболевших, а готовностью к пандемии. За это время мы развернули порядка 8 тыс. дополнительных госпитальных коек, научились четко и технологически выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения", — отметил он. "Объем пандемии весной был критическим для города, и приходилось вводить серьезные ограничения", — сказал мэр.

Он отметил, что падение экономики, убытки для населения не менее критичны, чем проблемы системы здравоохранения, в связи с чем всегда необходимо находить баланс.

"Объём заболевания имеем на уровне весеннего периода, а система здравоохранения с ним более-менее спокойно справляется. Если мы сегодня и вводим ограничения, то мы вводим наперёд — мы прогнозируем, а что будет через неделю, через две, через три", — добавил Собянин.