"В соответствии с протоколом заседания рабочей группы от 6 ноября решение выделить субсидии было принято в отношении 73 туроператоров, которые подали заявки с 4 по 25 сентября 2020 года. При этом 33 туристическим компаниям в предоставлении субсидий было отказано", — сообщает Ростуризм.

Механизм поддержки туроператоров был разработан согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и в рамках федерального проекта "Экспорт услуг" национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Указом определен показатель в экспорте российских услуг, который необходимо достичь к 2024 году – это $100 млрд, из них $15,5 млрд должны быть обеспечены за счет экспорта туристских услуг.

Согласно постановлению правительства РФ, субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере въездного туризма и идут на возмещение части затрат туроператоров на трансфер и размещение туристов. Базовый размер субсидии за одного иностранного туриста составляет 1,2 тыс. рублей.

На реализацию программы в 2019 году было выделено 571,3 млн рублей, а в 2020 и 2021 годах – по 821,3 млн. Туроператоры смогут получить субсидии за предоставление услуг по размещению в России туристов из 10 "целевых" стран – Германия, Израиль, США, Франция, Италия, Великобритания, Испания, Корея, Индия, Япония.