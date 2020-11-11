"В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" проводиться не будет в связи с эпидемиологической ситуацией. Также не состоятся и традиционные новогодние елки. Улицы и площади города будут украшены праздничной иллюминацией для создания привычной новогодней атмосферы", — говорится в сообщении.

В то же время, по информации штаба, работа ледовых катков будет продолжена. При этом режим работы катков будет изменен в соответствии с действующими требованиями Роспотребнадзора по соблюдению ограничительных мер.

В частности, будут открыты для посещения знаковые катки на Красной площади, на ВДНХ и в Парке Горького.

"В случае изменения эпидемиологической ситуации режим работы может быть пересмотрен", — отмечают в штабе.