"Новогодних праздников и зимних каникул ждали не только жители и гости столицы, но и турбизнес — за этот период можно было бы отчасти компенсировать потери тяжелого 2020 года. И для многих туроператоров стал ударом вчерашний указ мэра Москвы об усилении ограничительных мер, поскольку они набрали много мест в гостиницах, выставили экскурсии, и продажи на новогодние даты уже пошли, в том числе по акции с кэшбеком", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 13 ноября по 15 января в Москве приостанавливается посещение культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев и выставочных залов. С 23 до 6 часов запрещена работа ресторанов, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах.

По словам Тюриной, в целом у туроператоров продаж новогодних туров в Москву почти нет, хотя направлением туристы интересуются.

"Многие хотели увидеть Кремлевскую елку, а на днях стало известно, что она пройдет только в онлайн-формате. Еще и московские музеи закрываются до конца праздников. Широких народных гуляний из-за коронавируса, скорее всего, тоже не будет. О каком спросе можно говорить?", — заметила эксперт.

Она добавила, что туристы также опасаются отмены поездок и возможного возврата денег, если Москву опять закроют для въезда, как это было весной. Они интересуются регламентом возвратов, который на сегодня не определен.

"Московские власти все время говорят, что город не закроется, пропусков и QR-кодов не будет. И все же опасения людей очень велики. Сомнения подогревает и снятие РЖД части поездов из регионов в Москву в ноябре-декабре. Пока новогодних дат эти отмены не коснулись, но тенденция настораживает", — сказала Тюрина.

По ее словам, туристы не спешат бронировать поездки в столицу, ждут прояснения ситуации.

"В сентябре продажи туров в Москву оживились, но с начала октября, как появились новые антивирусные запреты, все сошло на нет. Даже программа кэшбека не помогает. Остается надежда, что бронировать начнут позже, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, и власти ослабят ограничения. Тогда с конца ноября — в начале декабря могут пойти бронирования", — заключила эксперт.