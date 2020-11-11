Вновь образованная ООПТ, добавил он, станет крупнейшим природным объектом на Кубани — на 3 тыс. га больше площади созданного ранее природного парка "Маркотх" под Геленджиком.
В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год увеличена более чем на 150 тыс. га. Созданы пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362.
"Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани. Мы намеренно наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — подчеркнул губернатор.
В 2020 году власти Кубани планируют постановить на кадастровый учет еще ряд зеленых зон.
По словам Кондратьева, остается документально оформить сквер "Сторожевой" на территории хутора Ленина города Краснодара, а также ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 га.