"Площадь заказника "Туапсинский" мы увеличили с 15 тыс. га до 68 тыс. га. В него вошел заказник "Причерноморский" и территории, на которые ранее не распространялся режим особой охраны. Это значит, что здесь нельзя будет заниматься строительством, вырубкой деревьев", — сказал Кондратьев.

Вновь образованная ООПТ, добавил он, станет крупнейшим природным объектом на Кубани — на 3 тыс. га больше площади созданного ранее природного парка "Маркотх" под Геленджиком.

В целом площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения в крае за год увеличена более чем на 150 тыс. га. Созданы пять новых ООПТ, а общее количество особо охраняемых территорий достигло 362.

"Краснодарский край — не только аграрный, но и туристический, рекреационный регион. Нам принципиально важно сохранить естественную природу, всю красоту и богатство Кубани. Мы намеренно наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей. Главная цель — предотвратить их сокращение и застройку в будущем", — подчеркнул губернатор.

В 2020 году власти Кубани планируют постановить на кадастровый учет еще ряд зеленых зон.

По словам Кондратьева, остается документально оформить сквер "Сторожевой" на территории хутора Ленина города Краснодара, а также ООПТ местного значения в Тимашевском районе площадью 3,9 га.