Рейсы по этому маршруту будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Несмотря на то, что Сочи и Владикавказ расположены рядом, путь между ними на машине занимает около 14 часов. Самолет сокращает путь до часа. Мы увеличили рейсы до 4 в неделю, поэтому пассажирам Utair будет удобнее планировать свои поездки", — приводятся в пресс-релизе слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Ранее сообщалось, что 22 июня ЮТэйр возобновила выполнение рейсов из Владикавказа в Сочи, приостановленные с апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции. Рейсы выполнялись дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ, летает более чем по 140 направлениям в России.