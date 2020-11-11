"На внутренних воздушных линиях в октябре было обслужено 216,331 тыс. пассажиров, рост составил 21,4%. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 6915 человек, снизившись на 67,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

При этом за январь-октябрь 2020 года аэропорт обслужил 1 млн 793,059 тыс. пассажиров, что на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутренних линиях пассажиропоток снизился на 2,7% и составил 1 млн 749,619 тыс. человек. На международных рейсах было обслужено 43,44 тыс. пассажиров (снижение на 80,9%).

Ранее сообщалось, что с марта из-за пандемии коронавируса количество авиарейсов в "Храброво" стало сокращаться, международные — отменены, затем был изменен график работы аэрокомплекса. С 9 июля "Храброво" возобновил работу в штатном режиме. В конце августа аэропорт начал отправлять международные рейсы — чартеры в Турцию.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2019 года "Храброво" увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,369 млн человек.