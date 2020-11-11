Оба самолета вмещают 96 пассажиров: 24 в бизнес-классе, 72 в экономическом. При этом салон эконом-класса отличается от стандартного увеличенным шагом кресел — 34 дюйма (на четыре дюйма больше), сообщает S7.

"Мы отмечаем высокий интерес к специальным перевозкам со стороны корпоративного сектора. Ранее для этого нам пришлось бы выводить самолет из регулярного расписания, что зачастую связано с дополнительными затратами. Обновленные воздушные суда Airbus A319 позволят нам быть более гибкими при работе с клиентами", — говорится в сообщении со ссылкой на замгендиректора S7 Group Григория Давыдова.

В ноябре на первом Airbus A319 Extra Edition были выполнены перелеты из Москвы в Симферополь, а также рейсы по запросам заказчиков. Старт полетов второго судна запланирован на вторую половину месяца.

Всего в парке S7 103 самолета производства Airbus, Boeing и Embraer. В ноябре 2020 года и январе 2021-го компания ожидает поставку первых двух грузовых самолетов Boeing 737-800BCF.

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.