Первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября, на борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. Для посадки в самолет тесты на COVID-19 не требовались, но кубинские медики провели их для всех пассажиров по прилету в аэропорт курорта Кайо-Коко. В результате у 11 россиян обнаружили коронавирус, еще 8 человек попали в обсерватор.

"Все больные имели явные симптомы заболевания. В связи с этим Куба настоятельно призывает российские туристические агентства и туроператоров довести до сведения клиентов важность проверки состояния их здоровья перед вылетом в страну", — говорится в письме посольства, которое есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

В посольстве попросили туристов "проявить социальную ответственность перед семьей или сопровождающими лицами, остальными туристами и, наконец, перед кубинским населением, которое в настоящее время борется с последними случаями заражения COVID-19 на своей территории".

Там добавили, что открытые для российских туристов туристические направления Кубы не имели ни одного случая заражения COVID-19 за всю эпидемию.

"Куба обеспечивает безопасность туристов и принимает все меры для предотвращения их заболевания на кубинской территории, выделяя значительные ресурсы на поддержание эпидемиологической безопасности. Просьба обратить внимание на указанные рекомендации", — говорится в письме.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что сейчас доводят информацию посольства Кубы до сведения партнеров и клиентов и делают соответствующие рассылки.

Там уточнили, что в случае выявления COVID-19 у путешественников Куба будет отправлять их в отдельный госпиталь. В стране также оборудуют отель, в котором будут отбывать самоизоляцию туристы, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

За время пандемии на Кубе выявили 7,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 130 человек скончались.