"У нас очень большой спектр российских заказчиков на этот самолет, с каждым из них работаем в ежедневном режиме. Они не отказываются от этой машины, и мы надеемся, что она удовлетворит их ожидания", — сказал Кравченко.

Он также выразил уверенность, что поставки уже произведенных MAX возобновятся в 2021 году.

MAX — четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены Next Generation. Использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии.

Руководство Boeing Co. признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки MAX проходит сертификационные полеты.

На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7. Еще несколько авиакомпаний — "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.