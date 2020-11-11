Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 50,8%, достигнув отметки 13,8 млрд пассажиро-километров.

Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91%, в июне на фоне ослабления карантина оно замедлилось до 77%, в июле — до 52%. В августе РФ начала приоткрывать международное авиасообщение, и по итогам месяца падение пассажиропотока составило 35%. В сентябре оно было на уровне 31,7%: перевезено 8,76 млн человек.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией седьмой месяц подряд стала S7, которая перевезла 1,17 млн человек, снижение показателя к прошлому году составило 4,8%.

На втором месте — "Аэрофлот", он перевез 1,08 млн человек (-65,8%). На третьей строчке оказалась "Победа", которая обслужила 1,04 млн пассажиров (+10,6%). Рейсами "России" воспользовались 554,8 тыс. пассажиров (-41,1%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" обслужили 2,67 млн человек, что примерно на 47% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 578,9 тыс. пассажиров (-33,8%).

За январь-октябрь 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 59,44 млн пассажиров (-46,1%), сообщила Росавиация. Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.