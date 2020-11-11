"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 тыс 851 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 тыс. 932 (24,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Количество подтвержденных летальных исходов за сутки составило 432 случая. До этого наибольшие показатели были на уровне 370 подтвержденных летальных исходов.

С конца минувшей недели в РФ отмечался рост числа выявлений новой коронавирусной инфекции, 6 ноября он достиг планки в 20 тыс, в понедельник, 9 ноября, превысил отметку в 21 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составило 4 тыс. 477. Но это ниже показателей двух минувший дней: в понедельник в Москве было 6 тыс. 897 новых случаев, что является абсолютным рекордом по столице, во вторник было выявлено 5 тыс. 902 новых случая.

По выздоровлению в столице за сутки выписаны 3 тыс. 857 человек. Скончались 73 человека.

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 836 тыс. 960 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, умерли за весь период 31 тыс. 593 человека, были выписаны по выздоровлению 1 млн 370 тыс. 695 человек, в том числе 18 тыс. 616 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 434 тыс. 672.