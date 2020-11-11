Коммерческие авиарейсы начнут осуществлять и принимать с воскресенья, 15 ноября.

По прибытии у пассажиров международных рейсов будут измерять температуру и брать анализ на коронавирус. До момента получения результатов, что будет занимать около суток, им будет запрещено свободно перемещаться по стране.

Кроме того, все прибывшие на Кубу из других стран должны будут через 5 дней сдать повторный тест на COVID-19.

За время пандемии на Кубе выявили 7,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 130 человек скончались.