В 10:30 начнется панихида в Георгиевской церкви, известной в качестве домового храма семейства Достоевских. После этого акция памяти пройдет у монумента Достоевского. В среду в доме-музее писателя откроется выставка живописных работ, посвященных творчеству классика, а в Музее романа "Братья Карамазовы" в театральной гостиной соберутся российские режиссеры, актеры и критики, чтобы поговорить о воплощении образов героев произведений Достоевского на театральной сцене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Старорусской администрации.

Как напомнили в администрации, в эти дни в Великом Новгороде и Старой Руссе проходит XIV международный театральный фестиваль Достоевского. В ресторанах и кафе этих городов новгородцам и туристам предлагают любимые блюда Федора Михайловича и персонажей его произведений.

Достоевский родился в Москве 30 октября 1821 года (11 ноября по т. н. "новому стилю"). Старую Руссу исследователи творчества классика называют "Городом братьев Карамазовых", потому что именно здесь, согласно архивным документам, Достоевский написал многие главы этого всемирно известного романа. В 2018 году в Старой Руссе открылся Музей романа "Братья Карамазовы".