"У нас есть итоги продаж за 10 месяцев, думаю, что до конца года ситуация почти не изменится. Сильнее всего упал спрос на экскурсионных направлениях. Так, въезд в Москву сократился на 52%, в Санкт-Петербург — на 49%", — сказал он.

Ромашкин отметил, что лидерами спроса в свою очередь стали Краснодарский край (падение на 17%) и Крым (-10%). По его данным, эти регионы получили тех туристов, которые раньше ездили на море за границу.

"Крым показал один из лучших результатов по стране, туристы туда активно поехали. Только отельная база не позволила ему расшириться быстрее", — сказал эксперт.

Он добавил, что в Подмосковье турпоток упал на 32%, Кавминводы -на 34%, в Карелию — на 30%, в Калининградскую область — на 14%.

"Несмотря на сообщения о рекордных турпотоках по некоторым направлениям, мы не имеем ни одного положительного результата среди 80 регионов, с которыми работаем. Везде падение", — отметил Ромашкин.

Он подчеркнул, что отрасль остро нуждается в поддержке во вторую волну коронакризиса, иначе произойдет сокращение бизнеса и рабочих мест.

Говоря о въездном туризме, эксперт подчеркнул, что отрасль рассчитывает на электронные визы, которые начнут действовать в 2021 году. "В условиях нормальной ситуации поток бы вырос на 40-60%. Сейчас такого скачка не будет, но во второй половине года туризм может восстановиться", — заключил он.