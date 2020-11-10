"В некоторых российских СМИ прошла информация о том, что Финляндия планирует открыть границы для туристов из России. Подобные заявления вводят в заблуждение, так как готовящийся законопроект об открытии границ для иностранных туристов пока не касается россиян", — говорится в публикации.

"В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый "зеленый список". Россия из-за царящей в стране плохой эпидемиологической ситуации в этот список не входит", — уточнил Лаосмаа, которого цитирует Yle.

"Финляндия не имеет права самостоятельно принимать решения об открытии внешних границ ЕС в условиях пандемии. Новый закон, который позволит путешествовать внутри Евросоюза, планируют утвердить до конца текущего года. Что касается открытия финляндско-российской границы, то гражданам ничего не остается, как надеяться на улучшение эпидемиологической ситуации, что позволит включить Россию в "зеленый список" ЕС", — добавляет издание.

Ранее издание "Говорит Москва" сообщило, что парламент Финляндии до истечения срока его полномочий 22 декабря может принять документ, который откроет границы для российских туристов до католического Рождества.

17 марта страны Евросоюза утвердили закрытие внешних границ из-за пандемии коронавируса.