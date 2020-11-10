"Новый год на курортах Сочи всегда был традиционно высоким сезоном – почти наравне с летними месяцами. Сейчас Красная Поляна продается раза в 2,5 лучше, чем год назад, туда, в том числе, собираются туристы, лишенные поездок в Европу", — рассказала она.

По словам Тюриной, в период Нового года Сочи станет самым массовым направлением, которое примет более половины всех туристов, предпочитающих отдых внутри страны. При этом горнолыжные туры выросли в цене примерно на 10%: размещение в отеле 4* обойдется от 100 тысяч рублей на двоих за неделю.

"Наибольшим спросом пользуются объекты размещения Центрального Сочи, Адлера и Красной Поляны. Уже сейчас на новогодние и рождественские даты распроданы места во многих отелях — прежде всего, высокого уровня и расположенных в горном кластере. Пик спроса и максимальная загрузка приходится на даты с 26 декабря по 10 января", — уточнила эксперт.

Она напомнила, что с 25 декабря туроператоры ANEX Tour и TUI Россия запускают в Сочи чартеры. А Pegas Touristik уже вышел на рынок с чартерной программой.

Тюрина добавила, что помимо горнолыжного отдыха в Сочи востребованы отели с бассейнами и собственными спа-центрами, санатории. Загрузка здравниц запланирована в меньшем объеме с учетом соблюдения социальной дистанции и других требований Роспотребнадзора.

"А вот отели на побережье востребованы на 30% меньше, чем годом ранее. Они стоят полупустые, и туристы прекрасно понимают, что и в декабре будет не поздно приобрести путевку. Номерной фонд здесь в разы больше по сравнению с Красной Поляной, поэтому загрузить его сложнее", — отметила эксперт.

Кроме того, по ее словам, из-за пандемии отели на побережье потеряли тех клиентов, которые приезжали на крупные деловые мероприятия. В частности, отменен Российский инвестиционный форум.