Автором проекта является Анастасия Гурина, которая в настоящее время руководит рязанским музеем "Галерея пряников". Предполагается, что в будущем Галерея станет одним из тематических подразделений "Муки".

"Новый музей будет интерактивным. Кроме экспозиций, рассказывающих о рязанских кондитерах и пекарях, о "хлебной" топонимической истории Рязани, о секретах мастеров пряничного искусства здесь будут проходить мастер-классы от лучших шеф-поваров и кондитеров", — рассказала собеседница агентства.

Разместится музей в центре Рязани в доме на улице Почтовой, который является объектом культурного наследия. Предварительно здание будет отреставрировано.

Открытие музея запланировано на 2021 год.