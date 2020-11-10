"Из-за новых ограничений пострадают бары и ночные клубы. Для них работа до 23:00 часов фактически невозможна. Кто-то из них закроется, кто-то попытается работать днем как ресторан. Для этих заведений потери будут вплоть до закрытия", — сказал "Интерфаксу" Миронов во вторник.

По его мнению, запрет на работу ресторанов с 23.00 до 6 утра не приведет к глобальным экономическим потерям, однако вечерние часы (с 23.00 до 01.00) также приносили им выручку. "Эта мера, наверное, и не нужна была для ресторанов, потому что после 23.00 в ресторанах мало гостей. Тут не было опасности. Рестораны просто попали под одну гребенку с ночными клубами и барами", — заявил представитель отрасли.

Миронов сообщил, что ежедневно выручка столичных ресторанов падает, а общий спад выручки ресторанов Москвы из-за введенных столичными властями ограничений на фоне пандемии коронавируса составляет от 30% до 65%.

"Вечерние и ночные заведения (до нового указа мэра Москвы — ИФ) потеряли совсем мало гостей. Они были выживающей частью ресторанной отрасли. Молодежь не боится ходить и ходит в заведения. На вечернем и ночном посещении молодежи никак не сказывается режим "удаленки", — сказал он.

Представитель отрасли сообщил, что из-за пандемии коронавируса больше всего пострадали заведения, ориентированные на дневную работу, потому что они потеряли поток офисных работников. "Люди на "удаленке" меньше ходят по заведениям днем. Завтраки и обеды в ресторанах крайне сильно "просели", — заявил Миронов. По его словам, больший спад товарооборота понесли рестораны, которые ориентированы на бизнес-центры, а также семейные рестораны.

Миронов добавил, что введение мэром запрета "было ожидаемым", так как ранее Роспотребнадзор вводил аналогичные рекомендации.

Ранее во вторник был опубликован указ мэра Москвы, согласно которому с 13 ноября по 15 января с 23:00 до 6:00 часов "приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах".