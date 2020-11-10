Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл до 15 января временный запрет на проведение культурных, досуговых и развлекательных мероприятий с участием зрителей.

"Для нас это было крайне неожиданно, потому что мы уже давно открыты для посетителей, работаем в чрезвычайно скромном режиме. Количество людей, которые посещают музей где-то 25-30% от прежнего количества. Мы живем в пустом музее, где люди чувствуют себя не просто безопасно, это самое безопасное место Москвы", — сказала "Интерфаксу" директор Пушкинского музея Марина Лошак, комментируя введённые столичными властями ограничения по работе учреждений культуры.

Она отметила, что музеи соблюдают все требования санитарной безопасности в работе с посетителями, поэтому могут гарантировать безопасность.

"Мне кажется, что музеи в своём нынешнем состоянии — это самое безопасное место, которое может быть. Скопления людей в музее нет и это не может способствовать ухудшению эпидемиологической ситуации. Надеюсь, что Минкультуры примет правильное решение, оценив трезво ту ситуацию, в которой мы оказались. Потому что неработающие музеи так долго, это нонсенс и не может принести никому пользы, а только вред. Мы ждём реакции и надеемся, что она будет трезвой", — сказал Лошак.

В свою очередь начальник управления Государственного Исторического музея по связям с общественностью Мария Лемигова в разговоре с "Интерфаксом" отметила, что музеи "безусловно, в полной мере озабочены ситуацией с распространением коронавируса, но Исторический музей, и также наши другие коллеги — московские федеральные музеи — мы говорим о том, что сейчас московские музеи одно из самых безопасных мест проведения досуга, потому что музеи сейчас работают на четверть заполняемости".

"Мы надеемся, что столичные власти и министерство культуры разрешат музеям работать по правилам, таким же, как будут работать театры и кинотеатры с 25% заполняемость залов. Эта мера позволит не закрывать музеи и всем желающим прикоснуться к искусству", — сказал Лемигова.

В пресс-службе Третьяковской галереи также ждут разъяснений властей по дальнейшей работе музеев.