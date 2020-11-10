"Вечером 9 ноября в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступила информация, что на борту самолета сообщением Москва — Петропавловск-Камчатский требуется помощь сотрудников транспортной полиции в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров", — сказали журналистам в управлении.

Полицией установлено, что непосредственно перед вылетом 24-летний мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов, на замечания не реагировал и угрожал совершить теракт. Он был задержан и доставлен в линейное подразделение.

В МВД отметили, что в ходе проведенного полицейскими дополнительного осмотра предметов, представляющих опасность, на борту самолета обнаружено не было.

Следователем линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево в отношении жителя Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.