"(. . .) назначить Савельева Виталия Геннадьевича Министром транспорта Российской Федерации", — говорится в тексте указа.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщалось, в понедельник Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Евгения Дитриха, который занимал этот пост с мая 2018 года. Ему на смену председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру Савельева.

Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук.

С 1977 года Савельев работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года — заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года — замначальника главка "Главленинградинжстрой".

С 1989 года Савельев — президент российско-американского СП "ДиалогИнвест". С 1993 года — председатель правления банка "Россия", с 1995 года — на той же должности в банке "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года — зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года — замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года — первый вице-президент АФК "Система". В "Аэрофлот" Савельев пришел на пост гендиректора в 2009 году.

Интриги с фигурой преемника Савельева в "Аэрофлоте" пока не видно: источники "Интерфакса", Forbes, РБК называют основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова. В 2003-2009 гг. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ). Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг. был его председателем.