В течение недели, до 17 ноября, пройдут мастер-классы по живописи и созданию парфюмерии, творческие мастерские. Так, под руководством художников Андрея Сикорского и Лидии Ерохиной гости фестиваля смогут создать арт-объекты в виде мостов причудливых форм. Также организаторы подготовили встречи с художниками и музыкантами, среди которых фронтмен группы "Аукцыон" Олег Гаркуша.
Завершится "Петербургская морось" концертом в онлайн-формате с участием Игоря Корнелюка, Вячеслава Бутусова, групп "Волковтрио" и "Лензвук". Также в концерте выступят поэты и молодые музыканты. Дополнит программу показ коллекции платьев в стиле петербургской осени, которую создали модельеры, художники города и модный дом August van der Walz.
Посетить площадки мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации.
Кроме того, в рамках фестиваля проходят конкурсы скульптур, арт-объектов и инсталляций "Моя петербургская морось" и поэзии "Между небом и водой".
Художественный куратор конкурса скульптур Елена Вильд рассказала, что участникам было предложено поразмышлять о петербургской мороси как культурном поле: для одних это улицы северной столицы, ее архитектура, для других — поэтические строки о городе. Она добавила, что среди участников есть как петербуржцы, так и жители других регионов страны. Откликнулись преимущественно молодые художники от 20 до 35 лет. Куратор конкурса поэзии Андрей Демьяненко в свою очередь отметил высокий художественный уровень представленных работ.
В жюри отобраны известные художники, скульпторы, актеры, поэты и редакторы литературных журналов. Результаты будут объявлены на заключительном концерте.
"Нам хотелось опереться на традиции и корни, но при этом насытить фестиваль современным содержанием, новыми взглядами на город, петербургскую цивилизацию", — добавил Чуманков.
Фестиваль "Петербургская морось" проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.