"Этот фестиваль о нашем городе и любви к нему. Морось представляется нам как нечто, что концентрирует наше петербургское мировоззрение и моделирует в нас особый взгляд на то, что человеку не из нашего города кажется просто каким-то неприятным, мешающим путешествию состоянием погоды, а нас вдохновляет творить. И это особое мировоззрение, отношение к жизни стало визитной карточкой петербуржца, ленинградца", — рассказал Чуманков во вторник на пресс-конференции, организованной агентством "Интерфакс Северо-Запад".

В течение недели, до 17 ноября, пройдут мастер-классы по живописи и созданию парфюмерии, творческие мастерские. Так, под руководством художников Андрея Сикорского и Лидии Ерохиной гости фестиваля смогут создать арт-объекты в виде мостов причудливых форм. Также организаторы подготовили встречи с художниками и музыкантами, среди которых фронтмен группы "Аукцыон" Олег Гаркуша.

Завершится "Петербургская морось" концертом в онлайн-формате с участием Игоря Корнелюка, Вячеслава Бутусова, групп "Волковтрио" и "Лензвук". Также в концерте выступят поэты и молодые музыканты. Дополнит программу показ коллекции платьев в стиле петербургской осени, которую создали модельеры, художники города и модный дом August van der Walz.

Посетить площадки мероприятия можно будет бесплатно по предварительной регистрации.

Кроме того, в рамках фестиваля проходят конкурсы скульптур, арт-объектов и инсталляций "Моя петербургская морось" и поэзии "Между небом и водой".

Художественный куратор конкурса скульптур Елена Вильд рассказала, что участникам было предложено поразмышлять о петербургской мороси как культурном поле: для одних это улицы северной столицы, ее архитектура, для других — поэтические строки о городе. Она добавила, что среди участников есть как петербуржцы, так и жители других регионов страны. Откликнулись преимущественно молодые художники от 20 до 35 лет. Куратор конкурса поэзии Андрей Демьяненко в свою очередь отметил высокий художественный уровень представленных работ.

В жюри отобраны известные художники, скульпторы, актеры, поэты и редакторы литературных журналов. Результаты будут объявлены на заключительном концерте.

"Нам хотелось опереться на традиции и корни, но при этом насытить фестиваль современным содержанием, новыми взглядами на город, петербургскую цивилизацию", — добавил Чуманков.

Фестиваль "Петербургская морось" проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.