"Арктический воздух несет в Крым похолодание, температура воздуха стала понижаться. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер 8-13 м/с. Температура воздуха днем от +8 до +13 градусов, в горах — от 3 до 7 градусов тепла. Уже на следующей неделе на полуострове возможен первый снег", — сообщили спасатели.

Личный состав МЧС Крыма находится в повышенной готовности.

Спасатели просят автомобилистов по возможности воздержаться от поездок в непогоду, грибников и туристов — от походов в горы и лес.

Как сообщалось со ссылкой на синоптиков, октябрь 2020 года был в Крыму аномально теплым, средняя температура воздуха по республике — на 5,5°С выше нормы.