В IATA и ITF подчеркивают, что возобновление трансграничных поездок должно осуществляться без введения карантина для прибывающих, для чего необходимо создать глобальную гармонизированную систему тестирования на COVID-19 до вылета. Организации также призвали власти предоставить дополнительную финансовую поддержу авиакомпаниям и разработать долгосрочный план восстановления отрасли.
"Если правительства не предпримут действия и не поддержат авиацию, это не просто нанесет ущерб отрасли — негативное влияние будет ощутимо в обществе в целом", — отметил генеральный секретарь ITF Стивен Коттон.
По данным IATA, спрос на авиаперевозки в августе 2020 был более чем на 75% ниже, чем в августе прошлого года.