Он сообщил, что по поручению президента РФ уже готовится постановление о дополнительной отсрочке на 3 месяца по уплате налогов для предприятий в сфере туризма и услуг.

"Мы проанализировали перечень отраслей. Есть ряд сфер, которые не восстановились. Мы это видим по обороту контрольно-кассовой техники. Мы этот перечень видов деятельности сформировали — это все что связано с досугом, с детскими клубами, с кинопоказом, с туризмом. И этим отраслям будет представлена дополнительная отсрочка по уплате перенесенных налогов. Они с 1 октября должны были уплачивать те налоги, которые по итогам I квартала были перенесены, а это, как правило, достаточно большой объем налогов. По поручению президента сейчас постановление находится на согласовании — на квартал просто будет передвинуто", — сказал министр.

Кроме того, по его словам, готовятся поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые сохранят возможность господдержки в 2021 году для компаний, торгующих подакцизными товарами.

"Мы на следующий год продляем то, что очень важно для туризма и для общепита, а именно — возможность получения поддержки тем, кто торгует подакцизными товарами. Не секрет, что все кафе, все рестораны осуществляют торговлю спиртными напитками, это нормально, без этого бизнес нерентабелен. Традиционно есть ограничение, что господдержка таким компаниям не может быть предоставлены, но в рамках антиковидного пакета весной мы это ограничение (на 2020 год) сняли. Будем сейчас выходить с поправками в Бюджетный кодекс и эту возможность на 2021 год оставляем", — сказал Решетников.

Министр также сообщил, что с января 2021 года по программе поддержки МСП планируется снизить кредитную ставку для малых предприятий до 7% с действующих 8,5%.