Соответствующее решение принято большинством голосов на заседании Думы.

При голосовании за кандидатуру Савельева воздержались фракции КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что по решению Совета Думы была определена процедура утверждения кандидатов на посты министров. В частности, предусмотрено представление кандидата в небольшом докладе его видения будущей работы.

В понедельник президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности министра транспорта Евгения Дитриха. Ему на смену председатель правительства Михаил Мишустин предложил кандидатуру СЕО "Аэрофлота" Виталия Савельева.

Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году — Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук. С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года — заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года — замначальника главка "Главленинградинжстрой", с 1989 года — президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".

С 1993 года — председатель правления банка "Россия", с 1995 года — председатель правления банка "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года — зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года — замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года — первый вице-президент АФК "Система".

В "Аэрофлот" пришел на пост гендиректора в 2009 году.