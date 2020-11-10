"В этих условиях существующих мер противодействия коронавирусу становится недостаточно. Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы — насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости", — сказал Собянин.

Он рассказал, что правительство Москвы старается вводить ограничения на максимально короткий срок, продлевая их по мере необходимости.

"Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца — до 15 января 2021 года. Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий", — пояснил Собянин.

"Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", — заключил мэр.

В частности, c 13 ноября по 15 января 2021 года проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичного управлением Роспотребнадзора.

"Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве", — написал Собянинв в своем блоге во вторник.

В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00.

Ранее во вторник Собянин издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Данные меры касаются ограничений на проведение массовых мероприятий в столице, чтобы "насколько это возможно — разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".

В частности, вводится запрет посещение на культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.