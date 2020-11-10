Соответствующее постановление главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина опубликовано на сайте мэрии мегаполиса во вторник.

Согласно документу, Медео будет работать в тестовом режиме с 19 ноября до 30 ноября, Шымбулак — с 16 ноября до 30 ноября.

При этом посетителями ледового катка "Медео" одномоментно могут быть не более 500 человек, а курорта "Шымбулак" — не более 30% от проектной заполняемости.

Кроме того, постановлением санврача разрешена деятельность объектов общепита на Шымбулаке и Медео "с установлением в залах не более 50 посадочных мест и на открытом воздухе с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и без проведения коллективных мероприятий, при строгом соблюдении требований постановления главного санврача республики".

Вместе с тем с 10 ноября разрешена деятельность театров до 50% заполняемости, но не более 100 человек в зале.

Кроме того, разрешено проведение коллективных богослужений, проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза (пятничная молитва). При этом разрешается нахождение в зале не более 100 человек с соблюдением социальной дистанции в два метра, масочного режима, термометрии и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Население самого крупного города Казахстана Алматы превышает 1,8 млн человек. С начала пандемии в мегаполисе подтверждено 14 тыс. 990 случаев заражения COVID-19, выздоровели от коронавируса 14 тыс. 251 человек, умерли — 290.