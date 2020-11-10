"Ждем, когда очередная волна пандемии закончится, и уверены, что наш рынок позволит авиакомпаниям достаточно быстро и активно восстановиться. Понятно, что доходность на текущий момент для авиакомпаний достаточно низкая, цены на билеты по нашим оценкам упали от 20 до 30% в сравнении с предыдущим годом", — сказал Чиханчин.

"Конечно, в высокий сезон компаниям заработать не удалось. Конечно же, будут убытки и в этом году и, возможно, и в следующем — все будет зависеть от того, что будет происходить с пандемией", — добавил топ-менеджер.

Он при этом обратил внимание на важность увеличения субсидирования региональных авиаперевозок, которые позволяют продавать билеты по более доступным ценам. Также следует развивать онлайн-продажи субсидированных билетов, которые сейчас в основном доступны только в кассах.