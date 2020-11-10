«Мы видим серьезное сокращение числа участников рынка, особенно в мелкой рознице. Сейчас в федеральном реестре туроператоров числится субъектов рынка по Москве по выездному туризму 241, в прошлом году их было 289, то есть сокращение составило около 15%», — рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что полная картина по ситуации на рынке станет понятна только к марту 2021 года, когда туроператорам для сохранения членства в едином федеральном реестре нужно будет продлевать финансовое обеспечение, и они будут решать, оставаться в статусе туроператора или нет.

«Что касается турагентств, согласно данным общероссийского реестра турагентов, в Москве числятся 2885 субъектов – это турагенты, работающие в рознице. Конечно, цифры эти динамические, не всегда можно уследить за возникающими и исчезающими турагентами, ротация субъектов на рынке – около 30% в год. То есть компании, которые возникают в начале года, иногда к концу года исчезают», — добавил Мохов.

По его словам, помимо сокращения числа субъектов бизнеса, на рынке наблюдается серьезное сокращение штатной численности сотрудников туркомпаний.

«Произошло значительное сокращение штатной численности в рознице – до 60-70%, а некоторые компании называют цифру и до 80%. Иными словами, мы теряем квалифицированные кадры, которые начинают искать иные источники дохода. Та помощь, которая была предоставлена в размере минимального размера оплаты труда в виде возвратного кредита, она не может обеспечить людей нормальным доходом, и они уходят либо их сокращают», — сообщил эксперт.

При этом, по его информации, множество штатных сотрудников турагентств не поменяли сферу деятельности, но занялись фрилансом.

«Они сохранили часть клиентов, которых бережно сохраняют. В результате получился перекос в сторону стихийного самозанятого рынка в части мелкой розницы. Эти 2,8 тысячи турагентств, работающих в Москве, сейчас могут распасться мелкими брызгами на множество самозанятых фрилансеров, каждый из которых занимается какой-то своей маленькой группой клиентов», — пояснил Мохов.

Он подчеркнул, что из-за пандемии сильно пострадали компании, которые занимались приемом туристов в Москве, особенно те, кто был ориентирован на китайский рынок.

«Здесь, прямо скажем, катастрофические последствия, потому что им переориентироваться на другие клиентские группы очень сложно. Соответственно, такие компании, монобрендовые – они деятельность практически свернули полностью», — рассказал эксперт.

Но, по его словам, ситуация может быстро измениться, как только рынок вновь начнет расти.

«Туристический бизнес очень живучий, поскольку не требует значительных вложений в старт, не требует приобретения имущества, в отличие от гостиниц или ресторанов. Он как быстро сворачивается, так и быстро разворачивается. Мы видели такую картину в предыдущие кризисные годы. Как только начинает расти рынок, на него возвращаются туркомпании, которые до этого пребывали в состоянии заморозки. Но при этом необходимо разработать меры поддержки турагентов, туроператоров, принимающих и экскурсионных компаний, где важно сохранить кадры, поддержать хотя бы минимальным размером оплаты труда и продлением налоговых льгот, чтобы под второй волной коронакризиса не потерять кадровый потенциал индустрии туризма», — добавил Мохов.