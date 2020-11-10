Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-767 один раз в 10 дней. Вылет в 23:00, прибытие на остров в 07:15.

Как сообщалось, с 11 ноября полеты на Занзибар из аэропорта "Платов" также начнет выполнять авиакомпания AZUR Аir. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-767-300W. Чартеры планируются в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней.

Полеты на Занзибар российские власти разрешили в августе.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек, что на 36,6% меньше, чем годом ранее. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.