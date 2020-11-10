"В 2021 году по отношению к 2019 году падение выручки городских отелей составит в лучшем случае 25% и до 50%. Понятно, что Краснодарский край и Крым – это другая история, там ситуация будет лучше. Больше всего пострадали гостиницы 5* и люкс, они дольше всего будут восстанавливаться. К 2023 году мы ожидаем возврата выручки на уровень 2019", — сказал он.

Бродовский отметил, что для самых крупных городов – Москвы, Петербурга – восстановление произойдет позже из-за того, что большую долю занимал въездной туризм. Отели в городах внутри России восстановятся быстрее.

"Падение въездного туризма в РФ в следующем году ожидается где-то на 50% по сравнению с 2019 годом. Конечно, это скажется на загрузке отелей. Отелям важно замещать этот въездной спрос спросом из России, и это без сомнений произойдет. Будет уход на какое-то время от въездного туризма", — сказал он.

По словам Бродовского, влияние электронных виз Россия ощутит не раньше 2022 года — в первую очередь из-за страха людей покидать дом.

Эксперт также заметил, что восстановление MICE-сегмента вызывает наибольшую озабоченность, поскольку организация мероприятий во время коронакризиса очень сложна. Многие компании не готовы вкладывать деньги и рисковать.