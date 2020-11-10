На внутренних воздушных линиях перевезено 412,178 тыс. человек (рост на 1,6%), на международных — 166,54 тыс. (снижение в 2,8 раза).

По итогам января-октября перевозки пассажиров сократились на 39% к уровню аналогичного периода прошлого года — до 5 млн 68,101 тыс. человек. На внутренних воздушных линиях перевезено 3 млн 806,053 тыс. человек, на международных — 1 млн 262,048 тыс. человек. Всего за этот период выполнено 38,554 тыс. рейсов (снижение на 29%).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 50 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.