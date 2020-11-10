"Хотелось бы отметить, что в рамках поручения президента Минтрансом разработаны ряд нормативных актов, в том числе и правила распределения субсидий из средств Резервного фонда на компенсацию авиакомпаниям за рост стоимости топлива в 2018 году. Мы надеемся, что эти решения будут приняты в ближайшее время. Они очень актуальны, особенно в настоящее время. Напомню, что это поддержка в размере 22,4 млрд руб.", — заявил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев на "круглом столе" в Совете Федерации во вторник.

"Соответствующий проект мы внесли в правительство. Есть опять-таки у нас ряд разногласий с Минфином, но, я думаю, мы в рабочем порядке их отработаем", — добавил Белавинцев.

Президент Владимир Путин поручал правительству компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году, до ноября 2019 года. В качестве источника субсидии в поручении фигурировал резервный фонд правительства.

Экс-замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик заявлял позднее, что принято решение перенести рассмотрение выплат по этому поручению президента на 2020 год. При этом, говорил он, рассматривается вариант предоставить не весь объем выплат сразу, а частями.