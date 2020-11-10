Первые вылеты запланированы на ближайшие выходные. Так, 13 ноября авиакомпания выполнит рейс из Москвы в испанский Аликанте, 14 – в Верону и Ниццу, 15 – в Париж и Барселону.

«Перелет на чартерных рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. S7 может не допустить к перевозке пассажиров, которые не удовлетворяют этим условиям», — подчеркивается в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России и иностранные граждане, имеющие право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

«Международная чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы в Молдову (Кишинев), а также из Владивостока в Корею (Сеул) и Японию (Токио, аэропорт Ханеда)», — говорится в сообщении.

Информации о расписании перелетов на этих направлениях пока нет.