«Москва лидирует по объему въездного турпотока в России, в 2019 году она приняла более 25 млн туристов. За первое полугодие 2020 года столица потеряла более 6 млн туристских прибытий или порядка 55% совокупного турпотока, это очень большая цифра. В сравнимых с 2019 годом показателях турпотока Москва летом недополучила более 75% туристов, при этом туристы стали тратить примерно на 10-15% меньше», — рассказала она.

По данным Минеевой, в финансовом выражении туристическая сфера Москвы по итогам первого полугодия потеряла 270 млрд. рублей, а недополученный объем поступлений в бюджетную систему составляет около 37 млрд рублей. Она подчеркнула, что «в Москве такое впервые».

«Драйвер роста – это внутренний туризм, его популярность этим летом выросла почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. С середины июня по август в столице уже побывало более 1,5 млн туристов. Доля путешественников из центральных, ближайших к Москве регионов страны, возросла на 19% по сравнению с 2019 годом. В августе обороты турагентств увеличились по сравнению с июнем на 114%, составив 36 млрд рублей», — добавила Минеева.

Бизнес-омбудсмен напомнила, что для стимулирования путешествий россиян по всей стране и поддержки отраслей Ростуризм запустил программу туристического кешбэка, в рамках которой туристы при покупке туров по России могут получить возврат средств до 20%. Она подчеркнула, что это первая серьезная материальная помощь отрасли за последние 30 лет.

«Мы видим потери, мы видим те обращения, которые поступают в аппарат уполномоченного, и готовы продолжить, обсуждая с профсообществом, экспертами туриндустрии, формировать те предложения, которые необходимы и на уровне Москвы, и на федеральном уровне для стимулирования спроса, инструменты государственной поддержки в рамках оздоровления экономики», — добавила уполномоченный по правам бизнеса.

Она также сообщила, что проблемы поддержки туристической индустрии будут обсуждаться в отдельно от других близких к ней сфер.

«У нас создана рабочая группа, есть отдельно гостиницы, частный медицинский бизнес, ресторанная сфера, бьюти – все, что связано с индустрией гостеприимства. Но мы выделим отдельно туристическую индустрию в рамках рабочей группы и будем на системной основе с нашими экспертами, юристами формировать новые меры поддержки. И я надеюсь, нас услышат, чтобы мы их увидели в 2021, 2022 году в бюджете Москвы, чтобы отрасль получила дополнительную государственную поддержку», — подытожила Минеева.