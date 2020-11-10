Будет перевезено около 70 млн человек, уточнил он.

Глава Минтранса Евгений Дитрих в октябре давал более пессимистичный прогноз. В текущем году будет перевезено порядка 60 млн пассажиров, это двукратное падение по сравнению с прошлым годом, заявлял Дитрих на итоговой коллегии Минтранса.

Авиация стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 отраслей.

По словам Белавинцева, первое полугодие российские авиакомпании закончили с отрицательным финансовым результатов в размере 94 млрд руб.