«По решению Экспертного совета по туристско-рекреационным ОЭЗ Северного Кавказа на курорте «Архыз» появятся два новых резидента. Это дочерние компании крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус», которые намерены вложить в развитие гостиничного фонда и объектов индустрии развлечений всесезонного курорта «Архыз» свыше 2,5 млрд рублей. Одной из основных задач новых инвесторов будет обеспечение загрузки объекта в летний сезон», — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, компания ООО «БГ Архыз» намерена построить на территории туристической деревни Лунная Поляна трехзвездочный отель на 700 номеров, которые смогут разместить около 1400 гостей.

«Реализация проекта подразумевает появление около 400 новых рабочих мест. В отеле будет большой круглогодичный бассейн с пляжной зоной и спортивным комплексом. Кроме этого, планируется создать ресторан, открытый парк развлечений и большую зону для обслуживающего персонала с общежитием, прачечной, газовой котельной и складскими помещениями. Проект планируется реализовать уже к концу 2023 года», — добавили в АО «КСК».

Вторая компания, ООО «Инвест-Сервис», рассчитывает построить современные пункты питания и торговли, новые сервисы и развлечения. В частности, создать прогулочные маршруты с питьевыми бюветами и смотровыми площадками. Также на курорте появится ярмарка, на которой местные производители смогут продавать свою продукцию, два ширм-бара и супермаркет.

Как пояснили в АО «КСК», в статусе резидента инвестор имеет право на налоговые льготы и преференции, бесплатное подключение к инженерной инфраструктуре, получение в долгосрочную аренду земельных участков на льготных условиях, помощь со стороны управляющей компании в части маркетингового и рекламного продвижения. Комплекс государственных мер поддержки позволяет снизить стоимость реализации проекта на территории ОЭЗ на 20-30% по сравнению со стандартными условиями инвестирования.

Курорт «Архыз» открылся в декабре 2013 года. Здесь установлены четыре подъемника, протяженность трасс для лыжников и сноубордистов различного уровня составляет более 24 км. Летом курорт предлагает прокат горных велосипедов и других средств передвижения, катание на парапланах, пешие прогулки по горам. Размещение на курорте предлагают четыре отеля и несколько гостевых домов в поселке Архыз.