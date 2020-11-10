" В ноябре 2020 года завершатся основные работы по благоустройству экопарка", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что инвестиции в благоустройство парка составят около 250 млн рублей.

В парке появятся тропинки, места для отдыха, система навигации, информационные щиты и урны. Через реку Сосенку также построен пешеходный деревянный мостик, вдоль реки появятся малые архитектурные формы.

Кроме того, на территории парка обустроят лыжно-беговую трассу длиной более 5 км и тропинки для прогулок.

В ведомстве добавили, что на территории также возводится общежитие для детей и преподавателей школы-пансиона для талантливых детей "Летово".

В новой Москве с 2012 года благоустроили более 40 парков и скверов. Сейчас на присоединенных территориях действуют парки площадью около 100 га.