При этом октябрьский пассажиропоток аэропорта — 146,46 тыс. пассажиров — отстает от показателей октября 2019 года на 29%.

Ранее сообщалось, что аэропорт Красноярска в январе-сентябре 2020 года обслужил 1,27 млн пассажиров, что на 32,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество грузовых самолетовылетов выросло в 4,1 раза, до 2 тыс. 328.

Аэропорт "Красноярск" основан в октябре 1980 года, сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. В декабре 2017 года аэропорт ввел в эксплуатацию новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м и пропускной способностью 2,5 млн пассажиров в год.