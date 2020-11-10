"Замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Светлана Морозова проинформировала депутатов о необходимости введения дополнительных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Речь идет о запрете детям самостоятельно посещать торговые центры, ограничении развлекательных мероприятий и режиме самоизоляции для пожилых граждан", — сообщила во вторник пресс-служба законодательного собрания края.

Специалисты направили предложения в оперативный штаб.

Меры по борьбе с распространением коронавируса обсуждались на совещании председателя краевого парламента.

Зампредседателя правительства региона, глава краевого Минздрава Анастасия Худченко сообщила депутатам, что для помощи заразившимся коронавирусом пациентам оборудовано 2064 койки в 14 медицинских организациях края, которые в настоящее время заняты на 90%. В стационаре со средней и тяжелой формой течения болезни находятся более 1,8 тыс. человек. Лекарствами и кислородом больницы обеспечены в полном объеме. В красной зоне работают 233 врача, 505 средних и 439 младших медицинских работников.

Вскоре в крае заработает единая информационная система для получения результатов тестов на коронавирус, в частности, пациенты с отрицательным результатом будут оповещаться об этом с помощью смс.

Всего в Приморье COVID-19 заразились более 17 тыс. человек, выздоровели более 13 тысяч, умерли 175 пациентов. Сегодня Приморье находится на 59 месте среди субъектов РФ по заболеваемости COVID-19.